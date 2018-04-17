eduardbeganskij

Добрый день, Надо развивать группу в контакте. Тема группы логистика.
Социальные сети (SMM и SMO)11 заявок
Закрыт
7 лет назад
Меня зовут Эдуард Беганский. Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса(РСЯ).
Я прошел несколько тренингов в том числе и “Специалист по интернет-рекламе 3.0”, усиленно изучил самые современные технологии рекламы, и готов их внедрить для Вас бесплатно.
То есть я предлагаю настроить вам интернет рекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе.
Качество настройки рекламы гарантирую. Меня будут консультировать специалисты с большим опытом настройки РСЯ. А Вы настройку рекламу от опытных специалистов получите бесплатно.
Как Вам такое предложение?
Предлагаю обсудить детальнее.
С уважением Эдуард Беганский.
Добрый день, Надо развивать группу в контакте. Тема группы логистика.