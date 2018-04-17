eduardbeganskij

Эдуард eduardbeganskij

 
37 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Меня зовут Эдуард Беганский. Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса(РСЯ). 

Я прошел несколько тренингов в том числе и “Специалист по интернет-рекламе 3.0”, усиленно изучил самые современные технологии рекламы, и готов их внедрить для Вас бесплатно. 

То есть я предлагаю настроить вам интернет рекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе. 

Качество настройки рекламы гарантирую. Меня будут консультировать специалисты с большим опытом настройки РСЯ. А Вы настройку рекламу от опытных специалистов получите бесплатно. 

Как Вам такое предложение? 

Предлагаю обсудить детальнее.

С уважением Эдуард Беганский.