eduardbeganskij

Меня зовут Эдуард Беганский. Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса(РСЯ).

Я прошел несколько тренингов в том числе и “Специалист по интернет-рекламе 3.0”, усиленно изучил самые современные технологии рекламы, и готов их внедрить для Вас бесплатно.

То есть я предлагаю настроить вам интернет рекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе.

Качество настройки рекламы гарантирую. Меня будут консультировать специалисты с большим опытом настройки РСЯ. А Вы настройку рекламу от опытных специалистов получите бесплатно.

Как Вам такое предложение?

Предлагаю обсудить детальнее.

С уважением Эдуард Беганский.