Настройка РК на facebook

Здорово!сто работает 10 лет, нужны тексты для постов(сатира, ирония,юмор,прикольные история, байки, нагло ,откровенно-жизнь сервиса языком автослесаря
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо настроить РК на facebook с макс.конверсией. РК нацелена на рынок США поэтому необходимо знание английского. Ищу специалиста с успешными кейсами, ниша - продажа товаров.
На все вопросы отвечу в личку
Ждем ваших предложений!
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