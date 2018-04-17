Настройка РК на facebook

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт12 заявок150 просмотров
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Необходимо настроить РК на facebook с макс.конверсией. РК нацелена на рынок США поэтому необходимо знание английского. Ищу специалиста с успешными кейсами, ниша - продажа товаров.

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6 лет назад
s-bobrov
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад