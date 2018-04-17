Провести конкурс в вк

Нужен специалист с опытом проведения конкурса в вк.

От вас будет необходимо:

а) максимально оптимизировать наше сообщество vk.com/novostifootballa20... под конкурс (настроить виджет Гамаюн и т.д.);

б) договориться с другими сообществами о размещении нашего поста о конкурсе в самое удачное время для получения

самого большого охвата;

в) подвести результаты конкурса: определить самые эффективные сообщества и т.д.