Провести конкурс в вк

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт8 заявок162 просмотра
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Нужен специалист с опытом проведения конкурса в вк. 

От вас будет необходимо: 

а) максимально оптимизировать наше сообщество vk.com/novostifootballa20... под конкурс (настроить виджет Гамаюн и т.д.); 

б) договориться с другими сообществами о размещении нашего поста о конкурсе в самое удачное время для получения 

самого большого охвата; 

в) подвести результаты конкурса: определить самые эффективные сообщества и т.д.

6 лет назад
smartclimategrou
37 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад