Продвижение в социальных сетях

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт8 заявок208 просмотров
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Таргетинговая реклама(Настройка+ бюджет)Первый месяц мы проводим тест ,найдем оптимальное рекламное предложение.Таргет Вк-5900рТаргет Инст-5900рТаргет Facebook-5900рВсе вместе стоит 18000р ( создание рекламного предложения+тест+бюджетное тестирование)

6 лет назад
Dimas1908
27 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад