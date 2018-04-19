Размещение инфо на форумах и в соцсетях

$25
Социальные сети (SMM и SMO)Завершен3 заявки193 просмотра
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Требуется найти человека, длительное время не выходящего на связь. Чтобы гугл выдавал в результатах поиска его имя и фамилию , хочу создать страницу в ФБ с данными человека, подписать 500 подписчиков + 500 лайков. Думаю для выдачи гуглом будет достаточно. Также надо разместить инфо с описанием человека на 10-15 украинских форумах.  Оплата за страницу в ФБ с 500 подписчиков+500 лайков - 10 долл. Размещение инфо на 10-ти форумах - 15долл

6 лет назад
aravanga
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
lili2525
Наталья 
34 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
26 отзывов
6 лет назад
$5
1 день
все отлично!
Рекомендую к сотрудничеству.
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