Размещение инфо на форумах и в соцсетях

Требуется найти человека, длительное время не выходящего на связь. Чтобы гугл выдавал в результатах поиска его имя и фамилию , хочу создать страницу в ФБ с данными человека, подписать 500 подписчиков + 500 лайков. Думаю для выдачи гуглом будет достаточно. Также надо разместить инфо с описанием человека на 10-15 украинских форумах. Оплата за страницу в ФБ с 500 подписчиков+500 лайков - 10 долл. Размещение инфо на 10-ти форумах - 15долл