aravanga

Александр Лукьянчук aravanga

 
43 годаУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Перенос почтовых адресов и всех писем на другой почтовый клиент

    $6

    Требуется перенос почтовых акаунтов с почтового клиента ZOHO. Обьем почты превысил обьем бесплатно предоставляемый zoho (по 5гб на юзера). На zoho у меня два адреса [url=mailto:[email protected]]info@lu***ax.com.ua[/url] и [url=mailto:[email protected]]denis@lu***ax.com.ua[/url] Что надо сделать: 1. проконсультировать ...

    Системное администрирование3 заявки
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Сделать пять простых анимированных роликов для рекламы ФБ и инстаграм

    $12

    Нужны ролики в двух форматах (квадратный и более удлиненный) для рекламы в ФБ и инстаграм. Аналог ролика тут: https://drive.google.com/file/d/1djiMAbODVMlGluZ2vt7wnSKkM2qmoBIV/view?usp=sharing Дам подробное ТЗ с исходниками. Тексты на украинском языке. Всего 5 шт. Цена за 5 роликов - ...

    Анимация5 заявок
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Верстка сайта лендинга с 50-ю внутренними страницами, два языка.

    Необходимо сверстать сайт в вордпресс или на другом движке под ключ. Делается перенос старого сайта (lumax. com.ua) на новый дизайн по ссылке goo-gl.me/8g3kD . Сайт как видно предварительно лендинг, но плюс с внутренними страницами блога, ...

    WordPressВерстка сайтаФорма обратной связи
    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Размещение инфо на форумах и в соцсетях

    $25

    Требуется найти человека, длительное время не выходящего на связь. Чтобы гугл выдавал в результатах поиска его имя и фамилию , хочу создать страницу в ФБ с данными человека, подписать 500 подписчиков + 500 лайков. Думаю ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн интерьера террасы площадью 32м2

    $100

    Необходимо создать эскиз террасы с рекомендациями по отделочным материалам и примерными идеями по использованию пространства. Схема террасы на фото тут http://prntscr.com/f1jw43 Документация для электриков и строителей (полный дизайн -проект ) -не нужна! Только визуализации и рекомендуемый ...

    Интерьеры и Экстерьеры13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Выполнение проекта газгольдера

    $370

    Необходимо спроектировать систему подземного газгольдера емкостью ориентировочно 30 м3 (одна или несколько емкостей) для отопления частного коттеджа большой площади газовыми котлами с горелками под сжиженный газ LPG.  Тип грунта - мокрый, расчет вести на плохой ...

    Чертежи и Схемы2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Реконструкция сайта: lumаx. com. uа

    Требуется реконструкция сайта: lumax. com.ua надо принять решение что лучше — перенос на другой движок или доработка имеющегося сайта на Wordpress (выполнен на шаблоне impreza) ориентировочный список задач, который привел к необходимости реконструкции (т о что жирным - важнее): 1. главную изменить както-так: ...

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Восстановить битые ссылки

    $15

    Есть сайт на вордпресс www.lumax.com.ua - он был 3 недели назад перенесен с аналогичного, более простого сайта на сантафоксе. "Програмист" не сделал редиректы со старых адресов страниц на новые. Есть список 404 страниц, по ним ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Перенести сайт lumax.com.ua на другой движок

    Есть сайт www.lumax.com.ua хочется сделать новый на его базе типа такого: http://razonartificial.com/themes/reason-wp/ наполнение все берется с имеющегося сайта. новый движок должен иметь возможность простой и удобной корректировки и дополнения материалов. хочу понять каков бюджет и каков будет результат.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка приложения для андроид

    $50

    для собственных нужд требуется сделать простое приложение для андроид, сканирующее номер телефона из текста на бумажке, распознающее его и сразу производящее вызов по сканированному номеру. жду предложений

    Android
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Продвижение сайта в Google

    Требуется поисковая оптимизация сайта www.lumax.com.ua и вывод в топ 10 по десяти запросам. Ориентировочно позиции выделенные желтым: http://prntscr.com/5zxjnl Также нужны рекомендации по реконструкции сайта при необходимости для улучшения характеристик, юзабилити.

    Поисковые системы (SEO)25 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Консультация по поводу продвижения

    $10

    Господа, есть идея, нужна просто консультация о том, правильная ли она. Именно простая телефонная консультация, в дальнейшем возможно сотрудничество по продвижению в гугл. Суть в чем - есть у меня сайт www.lumax.com.ua - текста много, ...

    HTML
    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Обновить базу 1с

    $10

    Нужно обновить конфигурацию и регламентированные отчеты в программе 1С 7.7. (изменилась форма налоговой накладной, формы отчетности). При этом обратить внимание на то, чтобы правильно выгружались отчеты в хмl формат. Присутствовать в офисе не обязательно, ...

    1С-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Закончить простой сайт на бесплатном хостинге

    $50

    начал на укозе делать сайт. вот такой: http://kvartira-odessa.ucoz.ua/ надо закончить. - внести на него галерею двух квартир (этих - http://kiev.ko.slando.ua/obyavlenie/1-k-kvartira-v-tsentre-odessy-posutochno-ID7Qfm5.html и http://odessa.od.slando.ua/obyavlenie/1-k-kvartira-v-tsentre-odessy-ID93xap.html , исходники дам) - как то облагородить внешний вид, - доделать меню, - вставить ...

    HTML
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разблокировка чертежей в автокад

    $50

    Чертежи выполнены в Автокад 2012 в виде блоков, или прокси объектов, непонятно. Невозможно полноценно редактировать. наверно чертежи не редактируются из-за отсутствия библиотек, из которых они сделаны... надо их найти и скачать. или по другой ...

    Чертежи и Схемы2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Адаптация программы 1С под нужды предприятия. Киев

    $50

    в Киеве. необходимо сделать доточить имеющуюся 1С у бухгалтера чтоб были такие функции: 1. Возможность импортировать банковские выписки в 1С 7,7 из клиент-банк ( starAccess Укрсиббанк) 2. Групповая печать документов (например напечатать налоговые, за период 1 страница ...

    1С-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Размещение объявления на досках объявлений

    $20

    есть необходимость разбросать по 30 сайтам объявление о сдаче квартиры в аренду посуточно, с фотографиями, с подробным описанием. квартира в одессе, фото есть. некоторые платные, дам денег на оплату, надо будет самостоятельно сделать все ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доработки сайта на несложной CMS

    сайт www.lumax.com.ua 1. донаполнить совместными усилиями эту http://lumax.com.ua/index_p_29.html альтернативную главную страницу, подготовить к замене имеющейся главной 2. на альтернативной главной странице сделать раздел "практика" по образцу как тут: http://lumax.com.ua/praktika.html?cid=2, но без сменных вкладок, с простой загрузкой ...

    HTML
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Консультация по установке IGO на смартфон

    хочу установить навигацию IGO или аналогичную другую с картами украины и крита (греция). сам бился - не получается. консультацию вижу в таком формате - 20-40 минут консультирования по скайпу как всунуть навигацию на Samsung Note2 (android ...

    Android
    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Исполнитель для обслуживания 2 сайтов

    $250

    есть два сайта - http://www.lumax.com.ua/ и http://www.осушители.com.ua/ тема - вентиляционные системы требуется управляющий контекстной рекламой на постоянной основе. Только Украина. Список ключевых слов, заголовков готов. бюджет до 130 долларов/мес.

    Контекстная реклама2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров
lili2525
Наталья 
34 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
26 отзывов
$5
10 баллов
6 лет назад
Размещение инфо на форумах и в соцсетях
Рекомендую к сотрудничеству.
все отлично!
Ответный отзыв
keniamin
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
7 баллов
10 лет назад
Размещение объявления на досках объявлений
работа оплачена, работать с заказчиком приятно
работа сделана
Ответный отзыв
ViktorVal
Виктор 
55 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Консультация по установке IGO на смартфон
Установили. Все нормально.
Igo на телефон установлено. все оказалось просто. Виктор помог, спасибо
Ответный отзыв
vergilius
Тимур 
32 годаЧехия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$250
10 баллов
11 лет назад
Дизайн главной страницы сайта.
Хороший заказчик и приятный человек )
Тимур буквально за пару часов придал идее и моим наброскам сайта замечательный внешний вид. Скорость работы - супер. Чутье художника - отменнейшее. Считаю что получил дорогой дизайн за вменяемые деньги.
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