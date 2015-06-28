Требуется перенос почтовых акаунтов с почтового клиента ZOHO. Обьем почты превысил обьем бесплатно предоставляемый zoho (по 5гб на юзера). На zoho у меня два адреса [url=mailto:[email protected]]info@lu***ax.com.ua[/url] и [url=mailto:[email protected]]denis@lu***ax.com.ua[/url] Что надо сделать: 1. проконсультировать ...
- $6Системное администрирование3 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
- $12
Нужны ролики в двух форматах (квадратный и более удлиненный) для рекламы в ФБ и инстаграм. Аналог ролика тут: https://drive.google.com/file/d/1djiMAbODVMlGluZ2vt7wnSKkM2qmoBIV/view?usp=sharing Дам подробное ТЗ с исходниками. Тексты на украинском языке. Всего 5 шт. Цена за 5 роликов - ...Анимация5 заявокЗакрыт9 месяцев назад
Необходимо сверстать сайт в вордпресс или на другом движке под ключ. Делается перенос старого сайта (lumax. com.ua) на новый дизайн по ссылке goo-gl.me/8g3kD . Сайт как видно предварительно лендинг, но плюс с внутренними страницами блога, ...HTML-верстка13 заявокЗакрыт9 месяцев назад
- $25
Требуется найти человека, длительное время не выходящего на связь. Чтобы гугл выдавал в результатах поиска его имя и фамилию , хочу создать страницу в ФБ с данными человека, подписать 500 подписчиков + 500 лайков. Думаю ...Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $100
Необходимо создать эскиз террасы с рекомендациями по отделочным материалам и примерными идеями по использованию пространства. Схема террасы на фото тут http://prntscr.com/f1jw43 Документация для электриков и строителей (полный дизайн -проект ) -не нужна! Только визуализации и рекомендуемый ...Интерьеры и Экстерьеры13 заявокЗакрыт7 лет назад
- $370
Необходимо спроектировать систему подземного газгольдера емкостью ориентировочно 30 м3 (одна или несколько емкостей) для отопления частного коттеджа большой площади газовыми котлами с горелками под сжиженный газ LPG. Тип грунта - мокрый, расчет вести на плохой ...Чертежи и Схемы2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется реконструкция сайта: lumax. com.ua надо принять решение что лучше — перенос на другой движок или доработка имеющегося сайта на Wordpress (выполнен на шаблоне impreza) ориентировочный список задач, который привел к необходимости реконструкции (т о что жирным - важнее): 1. главную изменить както-так: ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $15
Есть сайт на вордпресс www.lumax.com.ua - он был 3 недели назад перенесен с аналогичного, более простого сайта на сантафоксе. "Програмист" не сделал редиректы со старых адресов страниц на новые. Есть список 404 страниц, по ним ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Есть сайт www.lumax.com.ua хочется сделать новый на его базе типа такого: http://razonartificial.com/themes/reason-wp/ наполнение все берется с имеющегося сайта. новый движок должен иметь возможность простой и удобной корректировки и дополнения материалов. хочу понять каков бюджет и каков будет результат.Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
для собственных нужд требуется сделать простое приложение для андроид, сканирующее номер телефона из текста на бумажке, распознающее его и сразу производящее вызов по сканированному номеру. жду предложенийМобильные приложения2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется поисковая оптимизация сайта www.lumax.com.ua и вывод в топ 10 по десяти запросам. Ориентировочно позиции выделенные желтым: http://prntscr.com/5zxjnl Также нужны рекомендации по реконструкции сайта при необходимости для улучшения характеристик, юзабилити.Поисковые системы (SEO)25 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Господа, есть идея, нужна просто консультация о том, правильная ли она. Именно простая телефонная консультация, в дальнейшем возможно сотрудничество по продвижению в гугл. Суть в чем - есть у меня сайт www.lumax.com.ua - текста много, ...Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Нужно обновить конфигурацию и регламентированные отчеты в программе 1С 7.7. (изменилась форма налоговой накладной, формы отчетности). При этом обратить внимание на то, чтобы правильно выгружались отчеты в хмl формат. Присутствовать в офисе не обязательно, ...1С-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
начал на укозе делать сайт. вот такой: http://kvartira-odessa.ucoz.ua/ надо закончить. - внести на него галерею двух квартир (этих - http://kiev.ko.slando.ua/obyavlenie/1-k-kvartira-v-tsentre-odessy-posutochno-ID7Qfm5.html и http://odessa.od.slando.ua/obyavlenie/1-k-kvartira-v-tsentre-odessy-ID93xap.html , исходники дам) - как то облагородить внешний вид, - доделать меню, - вставить ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Чертежи выполнены в Автокад 2012 в виде блоков, или прокси объектов, непонятно. Невозможно полноценно редактировать. наверно чертежи не редактируются из-за отсутствия библиотек, из которых они сделаны... надо их найти и скачать. или по другой ...Чертежи и Схемы2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
в Киеве. необходимо сделать доточить имеющуюся 1С у бухгалтера чтоб были такие функции: 1. Возможность импортировать банковские выписки в 1С 7,7 из клиент-банк ( starAccess Укрсиббанк) 2. Групповая печать документов (например напечатать налоговые, за период 1 страница ...1С-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $20
есть необходимость разбросать по 30 сайтам объявление о сдаче квартиры в аренду посуточно, с фотографиями, с подробным описанием. квартира в одессе, фото есть. некоторые платные, дам денег на оплату, надо будет самостоятельно сделать все ...Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
сайт www.lumax.com.ua 1. донаполнить совместными усилиями эту http://lumax.com.ua/index_p_29.html альтернативную главную страницу, подготовить к замене имеющейся главной 2. на альтернативной главной странице сделать раздел "практика" по образцу как тут: http://lumax.com.ua/praktika.html?cid=2, но без сменных вкладок, с простой загрузкой ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
хочу установить навигацию IGO или аналогичную другую с картами украины и крита (греция). сам бился - не получается. консультацию вижу в таком формате - 20-40 минут консультирования по скайпу как всунуть навигацию на Samsung Note2 (android ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
есть два сайта - http://www.lumax.com.ua/ и http://www.осушители.com.ua/ тема - вентиляционные системы требуется управляющий контекстной рекламой на постоянной основе. Только Украина. Список ключевых слов, заголовков готов. бюджет до 130 долларов/мес.Контекстная реклама2 заявкиЗакрыт11 лет назад