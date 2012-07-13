Дизайн главной страницы сайта.

требуется разработать дизайн и облагородить главную страницу сайта www.осушители.com.ua и основные 1-2 шаблона внутренних страниц

движок сайта - joomla.

предполагаю сделать что то типа такого сайта: http://www.ultimateair.co.uk/index.html но с бОльшей функциональностью

меняем на другую, с интересным качественным дизайном, с практически с теми же кнопками, затем передаем макеты програмеру.

есть немного заготовок , фотографий, клипартов в psd, может помогут

желательно киевляне. опыт работы и портфолио обязательно.

эскиз предполагаемой новой главной страницы скину по запросу.