Дизайн главной страницы сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен19 заявок301 просмотр

требуется разработать дизайн и облагородить главную страницу сайта www.осушители.com.ua и основные 1-2 шаблона внутренних страниц

движок сайта - joomla.

предполагаю сделать что то типа такого сайта: http://www.ultimateair.co.uk/index.html но с бОльшей функциональностью

меняем на другую, с интересным качественным дизайном, с практически с теми же кнопками, затем передаем макеты програмеру.

есть немного заготовок , фотографий, клипартов в psd, может помогут

желательно киевляне. опыт работы и портфолио обязательно.

эскиз предполагаемой новой главной страницы скину по запросу.

Joomla
13 лет назад
aravanga
44 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

vergilius
Тимур 
33 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$250
2 дня
Тимур буквально за пару часов придал идее и моим наброскам сайта замечательный внешний вид. Скорость работы - супер. Чутье художника - отменнейшее. Считаю что получил дорогой дизайн за вменяемые деньги.
Хороший заказчик и приятный человек )

Заявки фрилансеров

vergilius
Тимур 
33 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад