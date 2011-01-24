Дизайн красивый, приватно для MatArt

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка170 просмотров

Дизайн сайта красоты

14 лет назад
masterd1
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

MatArt
Матвей 
30 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$100
3 дня
Уфф, закончили Хотя довольно быстро. Получилось хорошо.
Хороший заказчик! Работу оплатил вовремя. Предоставил схему всех требуемых страниц, объяснил что да как должно быть. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

MatArt
Матвей 
30 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад