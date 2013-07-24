Дизайн и верстка сложных сайтов и мобильных приложений
Занимаюсь дизайном сложных сайтов и мобильных приложений. Умею верстать свой дизайн. Качественно. Адаптивно.
Основные направления моей работы:
Проектирование интерфейса
Проектирую интерфейсы сайтов и мобильных приложений, на выходе вы получите интерактивный прототип со всеми связями и картой переходов.
Дизайн
Рисую крутой дизайн для сайтов и мобильных приложений. Современные тренды, знание гайдлайнов iOs и Android, анимация интерфейса.
Разработка проекта «под ключ»
Совместно с программистами, делаю интернет-магазины, онлайн-сервисы, корпоративные сайты, приложения под iOs и Android на React Native.
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Портфолио
- Timer.works – Приложение для фрилансеров337 просмотров
- Дизайн спортивного тотализатора280 просмотров
- Дизайн и разработка сайта для ресторана239 просмотров
- Читалка книг с тренировкой иностранных языков257 просмотров
- Интернет-магазин печей и каминов210 просмотров
- Дизайн и разработка сайта для сети стоматологий182 просмотра
- BroBrokers – покупка и продажа готового бизнеса169 просмотров
- Motoragazzi – туры по Италии на скутерах Vespa179 просмотров
- Сервис поиска загородных домов и участков153 просмотра
- Интернет-магазин всесезонной одежды154 просмотра
- Концепция редизайна приложения Кинопоиска225 просмотров
- Дизайн интернет-магазина обручальных колец165 просмотров
Отзывы заказчиков
$333
10 баллов
9 лет назад
Успешное сотрудничество. Спасибо!
Ответный отзыв
Хорошо поработали.
$50
10 баллов
9 лет назад
Отличный исполнитель. Рекомендую.
Ответный отзыв
3 отзыв от меня Александру. Побольше бы таких четких заказчиков. Все прошло очень хорошо, как и раньше)
$25
8 баллов
10 лет назад
Сделано быстро и качественно
Ответный отзыв
Работаю с Юрием уже второй раз. Работой как и раньше - очень доволен. Интересное задание и своевременная оплата. Обращайтесь еще!
$250
10 баллов
10 лет назад
Отличный дизайнер. Учитывает все пожелания заказчика.
Ответный отзыв
Отлично поработали, всем доволен!
$200
10 баллов
11 лет назад
Работа с Матвеем была очень продуктивной. Макет был утвержден с первого раза, ничего не пришлось даже поправлять. Такое 100% попадание бывает очень редко. Несмотря на задержки с моей стороны (надеюсь Матвей не в обиде) только приятные впечатления от сотрудничества.
Ответный отзыв
Отлично поработали, всем доволен!