MatArt

Матвей MatArt

 
29 летРоссия/Владивосток
15 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Дизайн и верстка сложных сайтов и мобильных приложений

Занимаюсь дизайном сложных сайтов и мобильных приложений. Умею верстать свой дизайн. Качественно. Адаптивно.

Основные направления моей работы:

Проектирование интерфейса

Проектирую интерфейсы сайтов и мобильных приложений, на выходе вы получите интерактивный прототип со всеми связями и картой переходов.

Дизайн

Рисую крутой дизайн для сайтов и мобильных приложений. Современные тренды, знание гайдлайнов iOs и Android, анимация интерфейса.

Разработка проекта «под ключ»

Совместно с программистами, делаю интернет-магазины, онлайн-сервисы, корпоративные сайты, приложения под iOs и Android на React Native.

AndroidiOSПриложение для iOSReactReact Native
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
awstudio
Максим 
40 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$333
10 баллов
9 лет назад
Дизайн сайта
Успешное сотрудничество. Спасибо!
Хорошо поработали.
Ответный отзыв
VelesLab
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Приватно для Ананьев Матвей (MatArt)
Отличный исполнитель. Рекомендую.
3 отзыв от меня Александру. Побольше бы таких четких заказчиков. Все прошло очень хорошо, как и раньше)
Ответный отзыв
yura-chabanov
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$25
8 баллов
10 лет назад
Виджет "пожаловаться директору"
Сделано быстро и качественно
Работаю с Юрием уже второй раз. Работой как и раньше - очень доволен. Интересное задание и своевременная оплата. Обращайтесь еще!
Ответный отзыв
utm
50 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$250
10 баллов
10 лет назад
Обновить дизайн интернет-магазина
Отличный дизайнер. Учитывает все пожелания заказчика.
Отлично поработали, всем доволен!
Ответный отзыв
Rina83
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$200
10 баллов
11 лет назад
Дизайн для информационного портала
Работа с Матвеем была очень продуктивной. Макет был утвержден с первого раза, ничего не пришлось даже поправлять. Такое 100% попадание бывает очень редко. Несмотря на задержки с моей стороны (надеюсь Матвей не в обиде) только приятные впечатления от сотрудничества.
Отлично поработали, всем доволен!
Ответный отзыв