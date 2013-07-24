Дизайн и верстка сложных сайтов и мобильных приложений

Занимаюсь дизайном сложных сайтов и мобильных приложений. Умею верстать свой дизайн. Качественно. Адаптивно.

Основные направления моей работы:

Проектирую интерфейсы сайтов и мобильных приложений, на выходе вы получите интерактивный прототип со всеми связями и картой переходов.

Дизайн

Рисую крутой дизайн для сайтов и мобильных приложений. Современные тренды, знание гайдлайнов iOs и Android, анимация интерфейса.

Разработка проекта «под ключ»

Совместно с программистами, делаю интернет-магазины, онлайн-сервисы, корпоративные сайты, приложения под iOs и Android на React Native.