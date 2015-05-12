Дизайн сайта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки219 просмотров

Добрый день ! Необходимо разработать сайт для энергетической компании.

Карта сайта и его предыдущий адрес https://st.free-lance.ru/projects/upload/f_505ae1b44a6c1.jpg.

Логотип остается тот же.

Главные требования – аккуратность, оригинальность дизайна.

По стилю дизайна должно быть на уровне работ awstudio точка kz. Раздел портфолио.

Срок. До понедельника. Исполнителя выберу сегодня.

Выберу исполнителя с лучшей ценой и качеством. Портфолио обязательно.

13 лет назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
день назад

Выбранный исполнитель

MatArt
Матвей 
30 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$333
4 дня
Успешное сотрудничество. Спасибо!
Хорошо поработали.

Заявки фрилансеров

MatArt
Матвей 
30 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад

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