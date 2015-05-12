Нужен шаблон сайта для компании занимающейся оформлением фасадов зданий, интерьеров наподобие http://mega-art08.ru/. Можно не темный, а светлый. Можно psd или готовый html шаблон или на любой админке.
Дизайн сайта
Добрый день ! Необходимо разработать сайт для энергетической компании.
Карта сайта и его предыдущий адрес https://st.free-lance.ru/projects/upload/f_505ae1b44a6c1.jpg.
Логотип остается тот же.
Главные требования – аккуратность, оригинальность дизайна.
По стилю дизайна должно быть на уровне работ awstudio точка kz. Раздел портфолио.
Срок. До понедельника. Исполнителя выберу сегодня.
Выберу исполнителя с лучшей ценой и качеством. Портфолио обязательно.
Выбранный исполнитель
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