Нужен дизайнер для интернет-страниц сайта-визитки ( только дизайн) Недорогой но настоящий! То есть не тот который будет картинки рисовать , а который может сделать это интересно, творчески, стильно и с соблюдениями правил маркетинга ( ...
Дизайн приложения для ВКонтакте
тз в приложении
Выбранный исполнитель
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