Дизайн приложения для ВКонтакте

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки168 просмотров

тз в приложении

13 лет назад
BoxerCS
37 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

001art
41 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$40
3 дня

Заявки фрилансеров

001art
41 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад