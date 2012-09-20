Необходимо создать экран приветствия на html, в аттаче то что есть сейчас и не очень нравится.

Важные моменты:

- существующие ссылки (да они странные) и текст должен остаться. Дополнительного текста не надо.

- цвет фона может изменяться, т.е. шаблон должен смотреться нормально при любом цвете фона

- браузер IE7 и выше

- шаблон не фиксирован по ширине

- возможно минимальное использование javascript для показа/скрытия отельных элементов или огранизации tab интерфейса