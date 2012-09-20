Примерно вот в таком формате, фото - текст все дам. http://feedgee.com/ru/webversion/A605844AB0277R88932/
Создать экран приветствия на html
Необходимо создать экран приветствия на html, в аттаче то что есть сейчас и не очень нравится.
Важные моменты:
- существующие ссылки (да они странные) и текст должен остаться. Дополнительного текста не надо.
- цвет фона может изменяться, т.е. шаблон должен смотреться нормально при любом цвете фона
- браузер IE7 и выше
- шаблон не фиксирован по ширине
- возможно минимальное использование javascript для показа/скрытия отельных элементов или огранизации tab интерфейса
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