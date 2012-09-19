Необходим дизайн + верстка письма-рассылки.

Добрый день.

Нам необходимо сделать дизайн в стиле нашего сайта и сверстать шаблон пиьсма-рассылки от нас. Отправлять будем через mailchimp.

Пример того, что должно получится находится в приложении. То есть конечным пользователям должно придти такое письмо.