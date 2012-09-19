Необходимо качественно разработать и сверстать дизайн интернет-магазина на платформе InSales. Знание особенностей платформы /опыт/ обязателен. Если Вы хотите заняться интересным проектом, Вы умеете хорошо рисовать и у Вас постоянно море идей, ...
Дизайн landing page
Необходимо сделать дизайн landing page для сайта www.fedoskinotoday.com. Должны присутствовать следующие элементы (текст я предоставлю):
- заголовок
- преимущества товара (5 предложений)
- преимущества покупки у меня (5 предложений)
- call to action
- deadline (акция со скидками на некоторые шкатулки)
Выбранный исполнитель
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