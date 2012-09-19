Доработка шаблона на DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка110 просмотров

Суть задания, имеется скачаный из паблика шаблон для DLE 9.6, сам шаблон рип готового сайта работающего тоже на DLE. Автор рипа не коконца сделал всю работу, нужно доработать мелочи, что бы они работали также как и на сайте-доноре. Оплата минимальная...

DLE
13 лет назад
alexcreew1
Александр 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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