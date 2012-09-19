Доработка шаблона на DLE

Суть задания, имеется скачаный из паблика шаблон для DLE 9.6, сам шаблон рип готового сайта работающего тоже на DLE. Автор рипа не коконца сделал всю работу, нужно доработать мелочи, что бы они работали также как и на сайте-доноре. Оплата минимальная...