Новый дизайн для сайта на движке каталога Scripto

Изменить дизайн сайта oilcatalog.ru. Изменить дизайн (шаблон) не меняя структуру разделов 3х6, изменить логотип, добавить место для рекламы, добавить какие нибудь фишки интересные посетителям, добавить современные ссылки добавления в закладки на внутренних страницах, изменить футер с местом для баннеров 33х88, поменять шрифт, возможно нижнее меню, кое что убрать, добавить, ваши предложения приветствуются. Можете посмотреть площадку на этом же движке: ruweb.cz, что то типа этого но свой дизайн.