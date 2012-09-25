Новый дизайн для сайта на движке каталога Scripto

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки125 просмотров

Изменить дизайн сайта oilcatalog.ru. Изменить дизайн (шаблон) не меняя структуру разделов 3х6, изменить логотип, добавить место для рекламы, добавить какие нибудь фишки интересные посетителям, добавить современные ссылки добавления в закладки на внутренних страницах, изменить футер с местом для баннеров 33х88, поменять шрифт, возможно нижнее меню, кое что убрать, добавить, ваши предложения приветствуются. Можете посмотреть площадку на этом же движке: ruweb.cz, что то типа этого но свой дизайн.

13 лет назад
stas34
50 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Nikolos
Никита 
36 лет
19 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
13 лет назад
$200
5 дней
В первую очередь хочется сказать спасибо! Никита сразу ответственно подошел к работе, выполнялись все рекомендации, пожелания заказчика без лишних вопросов. При этом может подсказать где надо. Сроки выполнения работ минимальные. Качество отличное! Доволен работой с дизайнером. Рекомендую!
Отличный заказчик! Постоянно на связи, все вопросы по проекту решаются быстро. Оплата вовремя и без сюрпризов. Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Nikolos
Никита 
36 лет
19 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
13 лет назад

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