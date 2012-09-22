Дизайн сайта интернет-магазина

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен19 заявок199 просмотров

Нужно нарисовать дизайн главной страницы сайта и страницу каталога(позиции товара). psd

Что нравится:

http://www.foto.ru/

http://www.alfaphone.ru/

http://www.panasoniceplaza.ru/

http://www.ozon.ru/

В общем простой дизайн, без излишеств, единственное возможно сделать фон поинтереснее, не просто цвет, а например градиент или еле заметный узор.

13 лет назад
c007tb
41 год
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

GOart
Юрий 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 отзывов
13 лет назад
$45
3 дня
Все как договаривались, качественно и в срок, спасибо.
Вячеслав отличный заказчик! Всем советую работать с этим человеком. Дает чёткое ТЗ и производит своевременную оплату. Очень надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

GOart
Юрий 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 отзывов
13 лет назад

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