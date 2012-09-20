Нужен шаблон под DLE, последней версии. Должно получиться что-то типа psarnia.ru. Надо расширить по ширине рабочее поле, изменить цветовую гамму на более светлую. Смена шапки. смена кнопок и фотографий на них. ...
Немного переделать англоязычный сайт
Задача перевести на русский все кнопки. Влепить лого новое - есть в векторе. Иметь ввиду что максимально должна использоваться имеющаяся верстка. Отступления от неё минимальными должны быть или вообще не быть. Немного изменить имеющиеся блоки, что-то стереть.
Для начала главную страницу, чуть позже остальные несколько страниц.
Выбранный исполнитель
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