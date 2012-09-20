Немного переделать англоязычный сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен3 заявки105 просмотров

Задача перевести на русский все кнопки. Влепить лого новое - есть в векторе. Иметь ввиду что максимально должна использоваться имеющаяся верстка. Отступления от неё минимальными должны быть или вообще не быть. Немного изменить имеющиеся блоки, что-то стереть.

Для начала главную страницу, чуть позже остальные несколько страниц.

13 лет назад
Amend
Денис 
52 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

vvvizard
38 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$50
3 дня
Всё было сделано на отлично. Рад сотрудничеству. Рекомендую.
Рекомендую. Отличный заказчик.

Заявки фрилансеров

vvvizard
38 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад

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