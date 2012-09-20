Немного переделать англоязычный сайт

Задача перевести на русский все кнопки. Влепить лого новое - есть в векторе. Иметь ввиду что максимально должна использоваться имеющаяся верстка. Отступления от неё минимальными должны быть или вообще не быть. Немного изменить имеющиеся блоки, что-то стереть.

Для начала главную страницу, чуть позже остальные несколько страниц.