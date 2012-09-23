Нужен дизайн для сайта суши, пицца, ролы

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен31 заявка241 просмотр

Нужно сделать дизайн(хватит только основной страницы).

Обязательно портфолио(какие то примеры).

Связь icq 293899 или пишите сюда.

Желаемые сроки 1-2 дня.

Тематика доставка суши, роллы, пицца.

Сразу пишите ссылку на Ваше портфолио(примеры), примерные сроки, желаемая стоимость.

13 лет назад
reload999
Антон 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

kocherlive
30 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$100
2 дня
Всё было сделано в срок и качественно, спасибо.
Работаем с Антоном, по больше бы таких заказчиков;) ещё один +

Заявки фрилансеров

kocherlive
30 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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