Дизайн коммерческого проекта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен16 заявок178 просмотров

Нужно лицо для биржи трафика, лаконичное, концептуальное, деловое (желательно все это совместить). портфолио обязательно. цены, предложения и задумки пишем ниже.

13 лет назад
bostonrx
Валерий 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

kocherlive
30 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$100
3 дня
Все отлично.
Хороший заказчик, по больше бы таких :)

Заявки фрилансеров

kocherlive
30 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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