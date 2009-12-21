bostonrx

Валерий Логинов bostonrx

 
36 летРоссия/Казань
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
spl32
Иван 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
JS+кросбраузерность, cделать расшифровку+изменение
Хороший заказчик. Рекомендую.
JS. быстро, качественно. рекомендую
Ответный отзыв
kocherlive
29 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Дизайн коммерческого проекта
Хороший заказчик, по больше бы таких :)
Все отлично.
Ответный отзыв
GoGoBlitz
Вадим 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$200
10 баллов
12 лет назад
Приложение для наполнения своих блогов контентом
Лучше заказчика не видел. Честно. Четкое тз. Оплата без слов.
Грамотное исполнение заказа, вовремя закрыл и доработал что требовалось.Профи),
Ответный отзыв
mikefreelance2
Михаил 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв
$100
10 баллов
13 лет назад
С++ win32 application
Отличный заказчик. Своевременнас оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству
Грамотное программирование C++, своевременное выполнение, хорошие цены и опыт.
Ответный отзыв
Zero_real
Евгений 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Натянуть дизайн на движок.
Все хорошо и без проблем. Своевременная оплата. Спасибо за сотрудничество.
Быстро, в срок и со скидкой). Отлично работает.
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