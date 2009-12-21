Нужно лицо для биржи трафика, лаконичное, концептуальное, деловое (желательно все это совместить). портфолио обязательно. цены, предложения и задумки пишем ниже.
- $100Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
1) проверка на язык браузера и системы - обработка полученного 2) проверка на реферер 3) имеется список соксов, нужно проверять ип серфера из этого списка или нет 4) проверка на java ипа серфера на подлог сокса или ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
до утра требуется выполнить. бюджет в беседе. текст не сложный.Переводы5 заявокЗакрыт12 лет назад
Имеются коды устаревшего проекта, требуется доработать по заданию, сделать несколько дизайнов. знание js\php. кода много в том числе и обфусцированного. задачи серьезные. оплачено будет достойно. с начальными навыками просьба не обращаться. подробнее в беседе.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $250
Есть два движка, несколько аккаунтов блогов, нужно автоматически наполнять их контентом. подробности в беседе. бюджет 200 и будут в дальнейшем еще аналогичные заказы при удачном выполнении. предпочтительно что бы приложение было написано на с++\с#\java платформе, ...Завершен12 лет назад
- $100
Язык либо ПХП либо С++\C# заливка файлов на фтп по заданию из файла, многопоточнаяПрикладное ПО1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $100
Консольное приложение, работа с сетевыми службами и протоколами, хттп заголовки. требуется приложение для взаимодействия с клиентским сайтом, обемном информацией.Прикладное ПО1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $10
Пример куска кода: var svAUMxooc4 = -5; rumYduWGi8 = document.getElementById("pbZGANeQnn"); hQxFm9(rumYduWGi8, 'error', svQUbrOEV6); hQxFm9(document.body, 'mousemove', NbflM7); hQxFm9(window, 'mousemove', NbflM7); требуется сделать изменения для файрфокса т.к. в нем код почему то не работает из за присутствия в страницах: В опере и других браузерах ...Завершен13 лет назад
- $5
Требуется написать редирект с применением куков. подробности 344-777-о4з. бюджет плавующий зависит от творчества.Закрыт13 лет назад
Тематика - авто. Есть движок оплаты услуг сайта нужно сверстать 1 страницу. по бюджету - обсуждаемо. связь в icq.HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $10
За подробностями в icq 344777043 оплата вебмани. срочно.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $13
Построить для курсовика диаграммы классов, использования, диагр последовательности. в архиве есть пример работы... лучше в аську 344777043Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $20
8. Разработка многомашинного комплекса на ЛВС для генерации специальных сигналов РЛС и определение характеристик этих сигналов: двух машинный комплекс для исследование времени генерации кодов квадратичных вычетов; пояснение следующее: Функциональное назначение компьютеров в ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Разработать приложение для чтения локального и удаленного реестра удаленной машины, к серверу подключаются один и более клиентов задача сервера прочитать значение реестра выбранного клиента (без API) протокол ТСР. Клиент должен уметь читать свой локальный реестр. ...Системное программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Собственно программа представляет собой задание на курсовую, сам если чесно умею но нет времени на это изучать шарп по-брезгиваю немного, было дело сам писал всей группе курсовые на с++... по сабжу задание звучит так: ================================================== 2 ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт15 лет назад