JS+кросбраузерность, cделать расшифровку+изменение

Пример куска кода:

var svAUMxooc4 = -5;

rumYduWGi8 = document.getElementById("pbZGANeQnn");

hQxFm9(rumYduWGi8, 'error', svQUbrOEV6);

hQxFm9(document.body, 'mousemove', NbflM7);

hQxFm9(window, 'mousemove', NbflM7);

требуется сделать изменения для файрфокса т.к. в нем код почему то не работает из за присутствия в страницах:

В опере и других браузерах все нормально работает.