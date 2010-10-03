Сделать рабочей почтовую форму

Надо написать небольшую надстройку над сайтом биржи для того чтобы снять часть рутинной работы. Суть: Нужно выпарсивать данные по конфигу, хранить их, анализировать – совершать действия если соблюдены определены условия. Проект мало бюджетный. Работы примерно на сутки. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем доброго времени суток!
Есть форма обратной связи, необходимо, чтобы она работала:) с проверкой заполнения полей.
Страница обязательно должна быть html.
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