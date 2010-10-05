На сайте с Virtuemart Joom!Fish не переводит поле

Веб-программированиеЗавершен1 заявка145 просмотров
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Нужен знаток PHP. На сайте с Virtuemart стоит компонент Joom!Fish и он не выдает перевод в определенных полях. Перевод есть на сайте и он выводится модулем, а вот кодом в определенном месте карточки товара выводится язык по умолчанию.

Пример тут http://www.kurash.in.ua/www.bonostudio.com/uk/port...

В верху стоит при вкл укр. ТМ ''Василиса'' а в боковом модуле VirtueMart Vendors при укр ТМ ''Васіліса' переводится. И внизу в Другие работы для клиента: при укр выводятся русские заголовки, хотя при клике на них открывается укр вариант.

Нужно, чтоб и в верху и внизу при включенном укр были укр перевод. Кто может выполнить задание?

Virtuemart
13 лет назад
Eholov
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
kail_sazerland
Кирилл 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$25
2 дня
Очень профессионально и быстро выполнил заказ. Советую работать с этим человеком.
Хороший заказчик. Сотрудничеством остался доволен.
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