На сайте с Virtuemart Joom!Fish не переводит поле

Надо написать небольшую надстройку над сайтом биржи для того чтобы снять часть рутинной работы. Суть: Нужно выпарсивать данные по конфигу, хранить их, анализировать – совершать действия если соблюдены определены условия. Проект мало бюджетный. Работы примерно на сутки. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен знаток PHP. На сайте с Virtuemart стоит компонент Joom!Fish и он не выдает перевод в определенных полях. Перевод есть на сайте и он выводится модулем, а вот кодом в определенном месте карточки товара выводится язык по умолчанию.
Пример тут http://www.kurash.in.ua/www.bonostudio.com/uk/port...
В верху стоит при вкл укр. ТМ ''Василиса'' а в боковом модуле VirtueMart Vendors при укр ТМ ''Васіліса' переводится. И внизу в Другие работы для клиента: при укр выводятся русские заголовки, хотя при клике на них открывается укр вариант.
Нужно, чтоб и в верху и внизу при включенном укр были укр перевод. Кто может выполнить задание?
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