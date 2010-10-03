Натянуть сайт на MODx

Есть готовый html сайт www.planeta-web.com.ua. Нужно натянуть его на MODx. Дополнительно сделать второй язык англиский. Из функционала все что представлено на сайте. По умолчанию возможность редактировать все разделы.

Цена, сроки?

Проект срочный, бюджет минимальный. Писать только уверенным в своих силах, уже работал с "дорогими, но качественными" фрилансерами!

Предложения без цены и сроков не рассматриваются.