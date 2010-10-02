Сделать или спарсить 2 каталога товара на сайт

Необходимо спарсить или создать заново, НО только один в один следующие каталоги:

1) http://www.anka.com.ru/cat.htm, разделы каталога идут в левой колонки, также в левой части идут виды ткани и если "нажать" на какую-нибудь ткань, то открывается карточка ткани с возможностью выбора цвета - это ВСЕ необходимо

2) http://www.espocada.com/index.php?id=48

Эти каталоги нужно будет создать на новом сайте!!! Т.е. получается работа под ключ: спарсить/создать и разместить

Можно указывать цену отдельно по проектам или вместе.