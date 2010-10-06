Разработка меню поиска по образцу (JavaScript)

Необходимо разработать личный кабинет для онлайн игры World of Warcraft для пиратского игрового проекта. Так же необходимо составить модуль интеграции с популярным форумным движком vBulletin 4.0.x В Личном кабинете должны присутствовать опции по управлению следующими вещами: 1. Игровым ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать меню по образцу, с небольшими изменениями. Смена слоев по mouseOver.
Образец: меню "Options" сайта http://www.forrent.com/search.php
В приложениях скрин того, что должно получится.
Все должно работать как в образце, синее поле не меняется при смене.
Нужно сделать без jQuery.
Что нужно на выходе:
- файл js
- таблицу стилей (сохранить стиль образца)
- сверстанный код
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Дополнение:
На образце нет кнопки "Искать". Нужно ее добавить.
В принципе, то что нужно, есть на странице
http://www.forrent.com/results.php?search_type=citystate&page_type_id=city&seed=1387152372&main_field=Washington%2C+DC&ssradius=5&min_price=%240&max_price=No+Limit&sbeds=99&sbaths=99&search-submit=
единственное, нужно вместо кнопки "More Search Options" сделать кнопку "Найти", а "More Search Options" вставить так, чтобы оно было видно.
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