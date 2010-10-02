Xedant Human Emulator нужен php скрипт.

На постоянной основе нужен один или несколько профессионалов по вордпресс для того, чтобы: 1. подобрать шаблон 2. уникализировать 3. подобрать плагины 4. установить на хосте Не будет лишним: 5. умение отрисовывать простейшую тему для WP 6. верстка Приветствуется со стороны исполнителя: - оперативность - ответственность - ...