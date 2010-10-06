Доработка скриптов и создание поиска

Есть рабочие скрипты-парсеры(всего 6шт), необходимо их немного исправить, а именно:

1. Необходимо, чтобы при запуске скрипта новая информация, если таковая имеется, дописывалась в БД, а не полностью перезаписывалась БД.

2. Необходимо добавить колонку, в которую можно будет добавлять информацию вручную.

3. Может еще что-то доделать, чтобы можно было организовать поиск.

Есть еще один скрипт-парсер, который практически работает, но его писал другой человек, нужно его тоже доработать по мелочам, изменить названия в колонках, поправить ссылки и т.д.

Поэтому поднимаю вопрос повторно. Описание нужного мне поиска можно смотреть по ссылке https://www.weblancer.net/projects/211367.html