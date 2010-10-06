Доработка скриптов и создание поиска

$50
Веб-программированиеЗавершен3 заявки181 просмотр
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Есть рабочие скрипты-парсеры(всего 6шт), необходимо их немного исправить, а именно:

1. Необходимо, чтобы при запуске скрипта новая информация, если таковая имеется, дописывалась в БД, а не полностью перезаписывалась БД.

2. Необходимо добавить колонку, в которую можно будет добавлять информацию вручную.

3. Может еще что-то доделать, чтобы можно было организовать поиск.

Есть еще один скрипт-парсер, который практически работает, но его писал другой человек, нужно его тоже доработать по мелочам, изменить названия в колонках, поправить ссылки и т.д.

Поэтому поднимаю вопрос повторно. Описание нужного мне поиска можно смотреть по ссылке https://www.weblancer.net/projects/211367.html

13 лет назад
aliskayaya
Алиса 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
Выбранный исполнитель
ferggren
Сергей 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$62
1 день
Уже второй раз выбираю Сергея исполнителем проекта и остаюсь довольна. Сделал все что нужно было и плюс еще подсказал как лучше сделать. В качестве бонуса получила скрипт, который позволит мне быстрее и проще работать с поиском. Огромное спасибо! Буду еще обращаться.
Завершили второй проект. Всё прекрасно (:
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