Сверстать и натянуть на Joomla простой дизайн

$20
Веб-программированиеЗавершен3 заявки198 просмотров
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2 вида страниц-главная и внутренние. Файлы прикладываю. Бюджет до 20$.

Joomla
13 лет назад
number_1
Денис 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
konkov_pv
Павел 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов(-1)
13 лет назад
$27
1 день
Благодаря Павлу удалось сверстать макет под Joomla в кратчайшие сроки. Оперативно исправлял неточности тз, сделал все оперативно, профессионально и качественно. Рекомендую! Не подведет!
Четко поставленное задание, оперативные ответы на возникающие вопросы, своевременная оплата. Рекомендую данного заказчика!
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