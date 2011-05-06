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Денис number_1

 
41 годРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
rafull6
33 годаПольша
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Нарисовать favicon
Очень приятно было работать с этим человеком. Всем советую.
Работой доволен, заказ сделан даже раньше предполагаемого срока.
Ответный отзыв
AndriyPro
Андрей 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$250
10 баллов
12 лет назад
Редизайн сайта
Спасибо за проект, все отлично. Рекомендую этого заказчика как ответственного и надежного человека.
Качественное исполнение дизайна. Исполнены пожелания, все выполнено красиво и на хорошем уровне, рекомендую!
Ответный отзыв
v0lume
Артём 
29 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Залить движок Prestashop на хостинг
Понравилось работать вместе :)
Исполнитель доводит начатое до конца. На связи. Работой доволен)
Ответный отзыв
MasterJedi
Вадим 
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Установить wordpress на хостинг
Денис, спасибо за предоставленную работу. Был рад помочь даже в мелочи. Отличный заказчик, всегда на связи.
Вадим, отличный специалист, сделал быстро и качественно. Доволен, рекомендую! Буду работать и дальше с этим исполнителем.
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larianum
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Небольшая доработка дизайна.
Отличный заказчик. Своевременная оплата. рекоммендую.
Работа выполнена качественно.
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