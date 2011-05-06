Нужен дополнительный разработчик на проект чтобы ускорить разработку. На 1-2 месяца. Желательно с опытом работы с React Native. Рассмотрим так же разработчиков с хорошими знаниями React.js. При наличии опыта и навыков - работа с API, платежные системы, ...
- Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется разработчик для написания web чата c опытом Firebase Real TIme Database и Cloud functions. Чат для существующего веб приложения. Firechat или другой фреймворк для реализации GUI. React Redux, ESLint, Webpack. Node JS. JSON Адаптивный дизайн. Качественный код, тестирование собственных результатов ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно нарисовать favicon. Более подробно напишу ответившим.Завершен11 лет назад
Нужны постеры постоянные, для ведения групп и общения в социальных сетях. Требования к постеру: уметь завязывать общение с реальными пользователями, завязывать интересные дискуссии, создавать опросы и т.д. Опыт аналогичных работ приветствуется.Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Рассматриваем дизайнеров с наличием в портфолио арт (творческого) дизайна. Преодоплата не более 30% и только при подтверждении авторства работ в портфолио.Завершен12 лет назад
1.Создать или найти готовое меню. Нужно изменить с вертикального на горизонтальное расположение и сделать поярче. Должна быть возможность создания обычных страниц, без товаров и с товарами. Бюджет до 20$Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Залить на хостинг движок Prestashop и шаблон. А также небольшие настройки-заменить лого, заменить ярлык "корзина" в форме заказа на другой, установить скрипты соц.сетей, установить скрипты платежных систем и восстановить из резервной копии еще один сайт на ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужно создать логотип и подобрать 3 картинки для главной страницыЛоготипы и Знаки18 заявокЗакрыт12 лет назад
Просто установить, настройки не требуютсяПрочее1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $5
Нужно добавить и настроить плагин типа contact form, а также счетчик. Убрать лишние плагины, линки. http://h22471.srv7.test-hf.ru/wordpress/HTML-верстка6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $8
Нужно поменять картинку в шапке сайта. Картинка есть, нужно только правильно ее поместить в дизайн (грамотно выбрать масштаб, обработать края). Также нужно выбрать место для названия фирмы(логотипа) в шапке.Завершен13 лет назад
Сайт языковой школы. Текст есть. Нужно подыскать картинки и вставить примерно 10-12 страниц в cms wordpress. Не работал с этой cms и нет времени разбираться.Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Без продвижения ссылками. Нужно оптимизировать контент, внутренняя оптимизация.Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт13 лет назад
Желателен опыт работы в программе seo пультПоисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $80
Более подробно- после рассмотрения портфолио.Завершен13 лет назад
Сайт невысокой(средней) конкурентности. Требуется белая оптимизация в Top-3. Ключевые слова и seo текст подобраны и написаны. Нужно все остальное-метатеги, ссылки, размещение в каталогах и т.д. все что может понадобиться. Сайт в приложении.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $20
2 вида страниц-главная и внутренние. Файлы прикладываю. Бюджет до 20$.Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад