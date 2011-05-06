Залить на хостинг движок Prestashop и шаблон. А также небольшие настройки-заменить лого, заменить ярлык "корзина" в форме заказа на другой, установить скрипты соц.сетей, установить скрипты платежных систем и восстановить из резервной копии еще один сайт на ...