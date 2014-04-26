v0lume

Артём v0lume

 
30 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
JQuery/PHP программирование

- Разработка систем на Yii Framework.

- Все виды дизайнерских работ с вашей готовой идеей.

- Отличное знание 3DS Max, Corel Draw и PhotoShop.

- Написание скриптов любой сложности на JS/JQuery, PHP+MySQL.

- Создание высоконагруженных систем: NginX+Apache, Membase+MySQL, Memcache.

- Создание cms без БД (XML).

- Вёрстка HTML+CSS.

- Написание модулей под Prestashop. Любое изменение движка.

- Написание парсеров.

- Аудит безопасности.

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Отзывы заказчиков

timaxphp
Артем 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
25 дней назад
$200
9 баллов
11 лет назад
Проект на yii
Yii
Тема отличный спец, сделал все качественно! Все правки сделал! На все 100% адекват! рекомендую..
с тёзкой весело работать :) ТЗ расписано подробно, что не так часто бывает у других. если какие вопросы всплывали, всё решалось оперативно и Артём шёл на компромисс. рад был сотрудничеству!
Ответный отзыв
Resmedia
Евгений 
43 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Расширенный поиск для раздела
Yii
Попросил Артема доработать фильтрацию на сайте с Framework YII, выполнено на отлично, сроки минимум чем обещали другие. Стоимость приемлемая. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Понравилось работать с Евгением. Если были какие-то вопросы - решались сразу же. Рекомендую!
Ответный отзыв
Chieftec
Кирилл 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Помощь в запуске zurmoCRM на Yii Framework
Yii
Сотрудничеством остался доволен! думаю, что еще поработаем! Рекомендую Артема!
Быстро вышел на связь, никуда не пропадал :) Ещё поработаем. Рад сотрудничеству!
Ответный отзыв
zvnman
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$100
9 баллов
11 лет назад
Проект на Yii framework для фотографов
BootstrapYii
По началу мы не поняли друг друга! Я данного исполнителя воспринял крайне не желательно! Но Артём, очень настырный и целеустремленный человек. Не смотря на отказ и не понимание, он всетаки использовал последний шанс и все сделал правильно и качественно! Думаю, что Артём в жизни найдёт себя и добьется чего хочет! Это реально положительные качества, которые я уважаю в людях! Тёма я думаю ты понял свои ошибки! Будем работать!
Изначально я просрочил проект. Виноват и сам, и были причины. Обменялись отзывами, связь прервалась. Думал уже ничего не исправить. Но, спасибо, что Владимир услышал, и решил принять работу. Надеюсь на плодотворное сотрудничество :)
Ответный отзыв
magadan555
Юрий 
53 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$70
10 баллов
12 лет назад
Установка способа оплаты на сайт siteshoping
Спасибо, Артем. Молодец, все выполнил как требовалось. Знаток своего дела. Готов обращаться еще не раз.
Хочу сказать, что это наверное единственный заказчик, который не торопил с выполнением. ;) Очень понравилось работать с Юрием
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