JQuery/PHP программирование
- Разработка систем на Yii Framework.
- Все виды дизайнерских работ с вашей готовой идеей.
- Отличное знание 3DS Max, Corel Draw и PhotoShop.
- Написание скриптов любой сложности на JS/JQuery, PHP+MySQL.
- Создание высоконагруженных систем: NginX+Apache, Membase+MySQL, Memcache.
- Создание cms без БД (XML).
- Вёрстка HTML+CSS.
- Написание модулей под Prestashop. Любое изменение движка.
- Написание парсеров.
- Аудит безопасности.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Сайт интернет банка Erobank.org451 просмотр
Отзывы заказчиков
$200
9 баллов
11 лет назад
Yii
Тема отличный спец, сделал все качественно! Все правки сделал! На все 100% адекват! рекомендую..
Ответный отзыв
с тёзкой весело работать :) ТЗ расписано подробно, что не так часто бывает у других. если какие вопросы всплывали, всё решалось оперативно и Артём шёл на компромисс. рад был сотрудничеству!
$50
10 баллов
11 лет назад
Yii
Попросил Артема доработать фильтрацию на сайте с Framework YII, выполнено на отлично, сроки минимум чем обещали другие. Стоимость приемлемая. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Понравилось работать с Евгением. Если были какие-то вопросы - решались сразу же. Рекомендую!
$20
10 баллов
11 лет назад
Yii
Сотрудничеством остался доволен! думаю, что еще поработаем! Рекомендую Артема!
Ответный отзыв
Быстро вышел на связь, никуда не пропадал :) Ещё поработаем. Рад сотрудничеству!
$100
9 баллов
11 лет назад
BootstrapYii
По началу мы не поняли друг друга! Я данного исполнителя воспринял крайне не желательно! Но Артём, очень настырный и целеустремленный человек. Не смотря на отказ и не понимание, он всетаки использовал последний шанс и все сделал правильно и качественно! Думаю, что Артём в жизни найдёт себя и добьется чего хочет! Это реально положительные качества, которые я уважаю в людях! Тёма я думаю ты понял свои ошибки! Будем работать!
Ответный отзыв
Изначально я просрочил проект. Виноват и сам, и были причины. Обменялись отзывами, связь прервалась. Думал уже ничего не исправить. Но, спасибо, что Владимир услышал, и решил принять работу. Надеюсь на плодотворное сотрудничество :)
$70
10 баллов
12 лет назад
Спасибо, Артем. Молодец, все выполнил как требовалось. Знаток своего дела. Готов обращаться еще не раз.
Ответный отзыв
Хочу сказать, что это наверное единственный заказчик, который не торопил с выполнением. ;) Очень понравилось работать с Юрием