По началу мы не поняли друг друга! Я данного исполнителя воспринял крайне не желательно! Но Артём, очень настырный и целеустремленный человек. Не смотря на отказ и не понимание, он всетаки использовал последний шанс и все сделал правильно и качественно! Думаю, что Артём в жизни найдёт себя и добьется чего хочет! Это реально положительные качества, которые я уважаю в людях! Тёма я думаю ты понял свои ошибки! Будем работать!