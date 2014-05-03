Помощь в запуске zurmoCRM на Yii Framework

Веб-программированиеЗавершен3 заявки127 просмотров
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Требуется квалифицированная помощь в установке данной CRM поскольку мы столкнулись с трудностями и ошибками при ее установке, а именно с проблемой с RedBeanDatabase

10 лет назад
Chieftec
Кирилл 
36 летИспания
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
v0lume
Артём 
29 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$20
1 день
Сотрудничеством остался доволен! думаю, что еще поработаем! Рекомендую Артема!
Быстро вышел на связь, никуда не пропадал :) Ещё поработаем. Рад сотрудничеству!
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