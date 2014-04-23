Скрипт измения картинок фона

Веб-программированиеЗавершен2 заявки106 просмотров
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нужно сделать так, что бы фон менялся на главной странице сайта. пример: exoplatform.com. Цена 3$

10 лет назад
vint1986
37 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Qualiti
Олег 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$3
1 день
Все сделал быстро и качественно. Рекомендую как ответственного исполнителя.
У человека была простая задача, брать за нее больше не красиво просто, человек общительный, сделал предоплату. Рекомендую.
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