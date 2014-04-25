Очень простой скрипт на php

$50
Веб-программированиеЗавершен10 заявок240 просмотров
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Нужно написать скрипт записи на прием к специалисту:

По запросу script.php?get&specialist=julia&date=2121212121 скрипт должен выдавать html таблицу с свободными и занятыми днями

По запросу script.php?set&specialist=julia&datetime1=2121212121&datetime2=2121212121&datetime3=2121212121 скрипт должен прописывать в БД что специалист занят в дни и часы, указанные в запросе

PHP
10 лет назад
bezreklamy
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
pirat9629
Иван 
28 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$10
1 день
Иван отлично справился, писал о выполнении промежуточных этапов. Результат меня полностью устраивает!
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