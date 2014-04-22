Парсер сайта сотмаркет и парсер для Joomla

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки112 просмотров
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Парсер 1: полностью забрать содержимое с сотмаркета

Парсер 2: забрать содержимое из любой категории(модельеры, например)(парсить по базе сайтов), положить на джумлу, картинки все в ресайз на 600 пикс по ширине, подмена всех ссылок в тексте на нашдомен.ру/#

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Joomla
10 лет назад
tanzirev
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад