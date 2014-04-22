Парсер сайта сотмаркет и парсер для Joomla

Здравствуйте! Нужно разработать игру на flash`е. Вся графика будет предоставлена. Графика и тз сейчас в разработке, какие-то моменты будем сразу обсуждать с вами. В двух словах: игра по типу Subway surfer, только с машиной. 3D или псевдо-3D, ...