Flash кодинг (игра)

Здравствуйте!

Нужно разработать игру на flash`е. Вся графика будет предоставлена.

Графика и тз сейчас в разработке, какие-то моменты будем сразу обсуждать с вами. В двух словах: игра по типу Subway surfer, только с машиной. 3D или псевдо-3D, без особых анимационных излишеств.

Времени на разработку почти 3 недели, то есть нужен человек который через 2-3 дня сможет начать плотно работать над проектом.

Пожалуйста, напишите с какими движками или фреймворками вы работаете, примеры работ, примерную стоимость.

И желательно, какого уровня вообще продукт можно получить в такие сроки.