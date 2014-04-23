Нужно сделать правки по джумле 1.5

$15
Веб-программированиеЗавершен4 заявки144 просмотра
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ТЗ в приложении.

Joomla 1.5 (!)

Оплата по результата - практически сразу.

Цена обсуждаема.

10 лет назад
alex891
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
nikoweb
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$15
1 день
Благодарю за быструю и качественную работу! Работали по Joomla CMS, с работой справился отлично!
Отличный заказчик, четко и ясно выложил суть работы, оплатил без задержки, буду работать дальше !
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