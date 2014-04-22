Php ручной ввод captcha

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки136 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть php скрипт, который лонинится в Linkedin, но по дороге часто выскакивает капча и надо дать возможность ее ввести, вручную. Т.е. показать выданную картинку, поле для ввода кода, в этой же сессии передать результат на сервер и получить обратно "подтверждение". Так, чтоб linkedin это подтверждение получил и пропустил дальше.

Задача должна быть выполнена сравнительно оперативно, предпочтение отдам тому, кто сможет решить ее в ближайшее же время.

И только тому, что уже имеет подобный опыт. Скрипт логина вышлю выбранному кандидату или по запросу.

Просьба сразу писать сроки и стоимость.

PHP
10 лет назад
kandreyv
Андрей 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Доска объявлений

    Скрипт в стиле "Доска объявлений" со своими дополнительными функциями. Пополнение счёта пользователя и история платежей в личном кабинете пользователя. Внутренняя почта. Оплата за услуги как с личного кабинета так и через: SМS, Робокасса, Интеркасса Скрипт с нуля на собственном ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Исполнитель для постоянной работы с Joomla \ WP

    Нужен человек для постоянной проектной работы. Задача натягивать покупные шаблоны на joomla или wordpress с другими системами очень редко работаем, плюсом будет знание шаблонизатора Smarty и опыт работы с simplacms. Задачи таковы 1. Взять HTML ...

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Вывод фото в списке последний сообщений (Webasyst)

    $30

    Здравствуйте. Для cms Webasyst 309 версия, необходимо добавить возможность вывода фотографии в списке последний сообщений из блога. Способ на ваш выбор, либо просто фотография берется из статьи, например первая, или указывается в при редактировании статьи ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Простейший антиспам-плагин Wordpress

    Нужен простейший антиспам-плагин Wordpress. Фишка сайта в том, что у человека в форме комментария нет физической возможности изменить e-mail по умолчанию при оставлении комментария. Поэтому если e-mail комментатора оказался отличающимся от e-maila в форме по умолчанию ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Небольшой сайт на yii

    Нужен простой сайт с простой админкой на yii. Чистый дизайн на bootstrap. + Не большой функционал. По возможности с адаптивной версткой. Готовые решения приветствуются. Предпочтения наименьшей стоимости.

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Необходимо написать мини рейтинг

    Есть сайт http://bit.ly/PnvOx7 - необходимо написать мини рейтинг компаний форекс брокеров, который не будет связан с сайтом. Собственно примерный функционал, можно посмотреть на сайте http://brokeruforex.ru У меня есть полное ТЗ по тому что мне нужно, если Вы ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Написать ТЗ для интернет сервиса

    Ищу человека, способного написать ТЗ на сервис и проработать его интерфейсы. Есть понимание того, сколько их должно быть и какие задачи они будут выполнять. Ваша задача привести это в интерактивный прототип (azure, flair builder или ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Парсинг каталога запчастей

    Необходимо скачать все материалы из некоторых разделов на этом сайте impex-jp.com/catalogs/ Информация там выводится в трех вариантах: в виде таблицы (impex-jp.com/catalogs/moto/yamaha/BA50%20(GEAR)/m6.html), через аякс (impex-jp.com/catalogs/moto/suzuki/9900b-68033-030.html), в формате pdf (impex-jp.com/assets/images/catalogs/moto/honda/11GBBRJ4/catalog.pdf). Работа будет проводиться в три этапа: 1. Разрабатывается структура базы ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад