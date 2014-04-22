Php ручной ввод captcha

Есть php скрипт, который лонинится в Linkedin, но по дороге часто выскакивает капча и надо дать возможность ее ввести, вручную. Т.е. показать выданную картинку, поле для ввода кода, в этой же сессии передать результат на сервер и получить обратно "подтверждение". Так, чтоб linkedin это подтверждение получил и пропустил дальше.

Задача должна быть выполнена сравнительно оперативно, предпочтение отдам тому, кто сможет решить ее в ближайшее же время.

И только тому, что уже имеет подобный опыт. Скрипт логина вышлю выбранному кандидату или по запросу.

Просьба сразу писать сроки и стоимость.