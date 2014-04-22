Php ручной ввод captcha

Скрипт в стиле "Доска объявлений" со своими дополнительными функциями. Пополнение счёта пользователя и история платежей в личном кабинете пользователя. Внутренняя почта. Оплата за услуги как с личного кабинета так и через: SМS, Робокасса, Интеркасса Скрипт с нуля на собственном ...
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Есть php скрипт, который лонинится в Linkedin, но по дороге часто выскакивает капча и надо дать возможность ее ввести, вручную. Т.е. показать выданную картинку, поле для ввода кода, в этой же сессии передать результат на сервер и получить обратно "подтверждение". Так, чтоб linkedin это подтверждение получил и пропустил дальше.
Задача должна быть выполнена сравнительно оперативно, предпочтение отдам тому, кто сможет решить ее в ближайшее же время.
И только тому, что уже имеет подобный опыт. Скрипт логина вышлю выбранному кандидату или по запросу.
Просьба сразу писать сроки и стоимость.
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