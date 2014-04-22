Нужен простейший антиспам-плагин Wordpress.

Фишка сайта в том, что у человека в форме комментария нет физической возможности изменить e-mail по умолчанию при оставлении комментария.

Поэтому если e-mail комментатора оказался отличающимся от e-maila в форме по умолчанию - значит комментарий оставил робот, а не человек.

Алгоритм поэтому простой:

1. Если e-mail комментатора отличается от заданного - коммент должен уходить в спам.

2. Совпадает с заданным - проходит нормально.

Отпишитесь, пожалуйса:

1. о цене за такой плагин (рассчитываю рублей на 200-300 , т.к. это несколько строчек кода)

2. о сроке создания

3. об опыте подобной работы.