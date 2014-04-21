Скрипт в стиле "Доска объявлений" со своими дополнительными функциями. Пополнение счёта пользователя и история платежей в личном кабинете пользователя. Внутренняя почта. Оплата за услуги как с личного кабинета так и через: SМS, Робокасса, Интеркасса Скрипт с нуля на собственном ...
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Написать самописный движок интернет-барахолки, пример сайта http://www.farpost.ru/
Нужна точная копия данного движка.
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