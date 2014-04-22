Требуется доверстать сайт и прикрутить к вордпресс

Веб-программированиеЗавершен3 заявки126 просмотров
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Необходимо доверстать блок (на фото выделен).

Установить счетчик

Прикрутить к вордпресс.

Сделать всплывающие формы обратной связи

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ОПЛАТА 800 вмр.

Оплата по факту выполненной работы!!!!

10 лет назад
koshkaksu1980
Оксана 
43 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
oleg_d
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
16 часов назад
10 лет назад
$20
2 дня
Спасибо, большое! С заданием Олег справился четко и в срок. Удачных вам заказчиков в дальнейшем!
Четко поставленная задача, вопросы по существу, рекомендую!
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