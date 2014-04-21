Верстка и адаптация к modx

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Необходима качественная верстка сайта и адаптация к modx. Сайт - каталог с элементами интернет магазина (minishop2). Слайдер, галерея, формы обратной связи, звонка, заказа, элементы интернет магазина, др.
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