Верстка и адаптация к modx

$250
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки149 просмотров
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Необходима качественная верстка сайта и адаптация к modx. Сайт - каталог с элементами интернет магазина (minishop2). Слайдер, галерея, формы обратной связи, звонка, заказа, элементы интернет магазина, др.

MODX
10 лет назад
alexuc
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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