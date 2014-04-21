Работа с сайтом. Доработки и новые задачи

$100
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки171 просмотр
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Есть интернет магазин на платформе RDmaster. Необходим человек который будет реализовывать новые задачи такие как:

- создать новый раздел;

- прикрепить оплату картой;

- установка баннеров;

- изменение структуры меню;

...и другие задачи, которых будет достаточно.

10 лет назад
a-korney
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
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