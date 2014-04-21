Работа с сайтом. Доработки и новые задачи

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Есть интернет магазин на платформе RDmaster. Необходим человек который будет реализовывать новые задачи такие как:
- создать новый раздел;
- прикрепить оплату картой;
- установка баннеров;
- изменение структуры меню;
...и другие задачи, которых будет достаточно.
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