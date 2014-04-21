Парсинг каталога запчастей

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок221 просмотр
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Необходимо скачать все материалы из некоторых разделов на этом сайте impex-jp.com/catalogs/

Информация там выводится в трех вариантах: в виде таблицы (impex-jp.com/catalogs/moto/yamaha/BA50%20(GEAR)/m6.html), через аякс (impex-jp.com/catalogs/moto/suzuki/9900b-68033-030.html), в формате pdf (impex-jp.com/assets/images/catalogs/moto/honda/11GBBRJ4/catalog.pdf).

Работа будет проводиться в три этапа:

1. Разрабатывается структура базы данных (приблизительный скелет я вам дам)

2. Пишете скрипт и парсите всю информацию в новую базу данных

3. Мы предоставляем нашу базу данных и объединяете ее с новой. Количество позиций - около миллиона

В итоге должна получиться новая база данных с новой структурой. Количество позиций - около миллиона.

Указывайте сразу:

1. Стоимость разработки, хотя бы примерно.

2. Сроки

3. Ваш опыт в парсинге

10 лет назад
safroni
Иван 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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