Прикрутить спецефический скрипт слайдера

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка124 просмотра
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Есть страница со сверстанным контентом, контент по сути является элементами слайдера, т.е. элементы слайдера сверстаны, но сам слайдер не работает, нужно его его заставить работать используя следующую js библиотеку - http://cubiq.org/swipeview (нужна именно эта)

10 лет назад
alex_mitin
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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