ТЗ в приложении. Joomla 1.5 (!) Оплата по результата - практически сразу. Цена обсуждаема.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать и спарсить сайт на wordpress. Сайт
Более подробное ТЗ исполнителю. Оставляйте примерные цены и сроки.
- Похожие заказы
- $15Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется доработать плагин http://wordpress.org/plugins/nomad-world-map/developers/ или написать новый который будет работать с его записями (location) или/и При создании/ редактировании (Add location/Edit location) записей в явном виде задавать позицию записи (Order) или/и Сортировать записи по одному из полей (Arrival) а не ...Закрыт10 лет назад
- $10
В базу данных нужно добавить 2 поля для добавления купона и размера скидки. И отображение этих данных на сайте. Сайт на PHP, JS и MySQL. Движок самописный. Ищу исполнителя на долгосрочное сотрудничество по проекту.Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
На главной нужно вместо 6 статей выводить 4, вместо 1 новости выводить 3. Добавить вывод новостей форекс и сделать парсер. Более подробное ТЗ в приложении. Если что-то не понятно то задавайте вопросы. Обязательно пишите цены и обязательно ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $300
Здравствуйте Нужны программисты в команду с Украины Знание фреймворк yii php и js Оплата помесячная Суть работы - доработка функционала движка на yii 1.1.14 Пример функционала admitad.com Сначала тестовый период с оплатой 11000 руб в месяц Дальше - большеЗакрыт10 лет назад
Есть сайт на Wordpress. Там используется плагин Visual Composer, который почему-то работает некорректно, постоянно слетают скрипты. Сейчас не работает связка Contact Form и Fancybox, и калькулятор. Нужно наладить работу скриптов, пишите цену. Сделать нужно сегодня.Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется веб-мастер (дизайнер-программист) для проектов в сети. От вас знания: DLE, Wordpress. PHP, JS, jQuery. Дизайн, верстка. Натяжка на скрипты. Опыт в SEO. Работа в RU и иностранных сегментах. Пишите контакты ICQ, jabber, Skype.Закрыт10 лет назад
Есть страница со сверстанным контентом, контент по сути является элементами слайдера, т.е. элементы слайдера сверстаны, но сам слайдер не работает, нужно его его заставить работать используя следующую js библиотеку - http://cubiq.org/swipeview (нужна именно эта)Закрыт10 лет назад
Есть php скрипт, который лонинится в Linkedin, но по дороге часто выскакивает капча и надо дать возможность ее ввести, вручную. Т.е. показать выданную картинку, поле для ввода кода, в этой же сессии передать результат на ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужен человек для постоянной проектной работы. Задача натягивать покупные шаблоны на joomla или wordpress с другими системами очень редко работаем, плюсом будет знание шаблонизатора Smarty и опыт работы с simplacms. Задачи таковы 1. Взять HTML ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад