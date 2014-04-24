Технические доработки по сайту на джумле

Веб-программированиеЗавершен5 заявок136 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задача:

Необходимо сделать ТЗ по сайту на джумле

Поправить ссылки, выпадающее меню и тп.

Оплата только ЯДЕНЬГИ

10 лет назад
AndreyMy
Андрей 
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Webpazl
Юрий 
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$60
1 день
Задание выполнено отлично, уже не первый год работаю с Юрием. Работой доволен.
C Андреем уже давно работаем, и как всегда все на высоте.