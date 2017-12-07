Владею Java (Spring, Hibernate, JSP, Servlets опыт 1,5 года). Общий опыт работы с HTML, CSS - 5 лет.
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Встраиваемые системы
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#62
1С-программирование
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#114
Системное программирование
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$12/час
от $500от 5 дней
#179
Разработка игр
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#220
Базы данных
нет отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
#235
Тестирование ПО
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$10/час
от $100от 1 дня
#268
Прикладное ПО
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$12/час
от $500от 3 дней
#406
Мобильные приложения
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#413
Тестирование сайтов
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$8/час
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#434
Интернет-магазины
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$10/час
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#769
Наполнение сайтов
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#1456