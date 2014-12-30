Тест на с#

Тестирование ПОЗавершен5 заявок211 просмотров
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Есть код на с# Все работает ок. Нужно только изменить код так, что бы вместо переменных был массив переменных.

9 лет назад
vint1986
37 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
PlvCreator
Сергей 
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$5
1 день
Сделал быстро и все четко объяснил
Прекрасный заказчик. Четко знает, что нужно сделать и может это объяснить. Приятно было работать.
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